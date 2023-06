Serbia: democratici, decisione su fine anticipata anno scolastico presa senza consultazioni con esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico serbo (Ds) ha valutato che la decisione del governo serbo di anticipare la fine dell'anno scolastico di due settimane per le scuole elementari e medie del Paese è stata presa "senza alcuna consultazione con i dipendenti dell'istruzione" e ha chiesto "le dimissioni del primo ministro Ana Brnabic". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Se la premier non ha consultato psicologi scolastici, insegnanti e professori, su quali basi ha deciso di prendere una decisione del genere?", ha chiesto in un comunicato il partito. "Se la decisione fosse stata presa subito dopo il massacro del 3 maggio, allora avrebbe avuto senso, invece dopo un mese è una mossa puramente politica", ha aggiunto la formazione politica. Nel comunicato si valuta che il governo serbo "sta fuggendo dalle proprie responsabilità" secondo la logica che "non c'è violenza se non c'è insegnamento". "Non stanno solo scappando dalle responsabilità, ma le spostano su insegnanti e studenti", sottolinea la nota. (segue) (Seb)