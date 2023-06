Serbia: democratici, decisione su fine anticipata anno scolastico presa senza consultazioni con esperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Forum dei licei di Belgrado (Fbg) ha invitato il governo della Serbia e il ministero dell'Istruzione a "riconsiderare" la decisione sulla fine anticipata dell'anno scolastico, valutandola "affrettata e non sufficientemente ponderata". Nella dichiarazione, il Fbg ha sottolineato che il governo della Serbia con tale disposizione "ha causato più danni che benefici al sistema educativo". "Senza consultare coloro che sono competenti a decidere sulla politica educativa, la decisione non contribuirà certo al recupero post-traumatico di studenti e dipendenti dell'istruzione", riporta la nota del Forum. Ieri Il governo della Serbia ha comunicato al ministero dell'Istruzione che l'anno scolastico per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie del Paese terminerà il 6 giugno anziché nella data prevista del 20 giugno. (Seb)