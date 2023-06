Russia: governatore di Belgorod, due vittime e due feriti a causa di attacco ucraino contro la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi insediamenti della regione di Belgorod sono stati bombardati oggi dalle forze armate dell'Ucraina. Come ha riferito il governatore regionale, Vjacheslav Gladkov, l'attacco ha causato due vittime e due feriti. "Le forze armate ucraine hanno bombardato una sezione della strada nel villaggio di Maslova Pristan del distretto di Shebekino. I frammenti di proiettili hanno colpito le auto di passaggio. In una di loro c'erano due donne, sono morte sul posto dalle ferite riportate. In un'altra macchina ci sono due feriti", ha scritto il governatore su Telegram.(Rum)