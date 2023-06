Milano: Mazzali, fotomontaggio "barca sospesa" su Lago di Garda non è realtà di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'barca sospesa' in un triste fotomontaggio su un Lago di Garda fintamente prosciugato dalla siccità è solo una idea-boomerang per il nostro turismo, e che nulla ha a che vedere con la realtà di oggi: i nostri splendidi laghi hanno recuperato buoni livelli di riempimento delle acque, e sono più belli che mai. Non è così con queste 'installazioni-spaventapasseri' che si concretizza la transizione ecologica". Così Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia commenta l'installazione creata per l'evento 'Make Italy Green' a Manerba del Garda (BS) per sensibilizzare alla sostenibilità ambientale contro i cambiamenti climatici. "Come allora favorire la transizione green? Con i fatti, come quelli messi in atto da Regione Lombardia: il mio Assessorato ha stanziato 30 milioni di euro per la riqualificazione e costruzione di strutture ricettive lombarde con un bando apripista verso la 'vera' sostenibilità ambientale- ha spiegato Mazzali-. Abbiamo, infatti, costruito questa misura in collaborazione con l'Autorità Ambientale regionale, attenendoci al principio europeo del DNSH ('Do No Significant Harm' - Non arrecare danno significativo all'ambiente) con cui si intende spingere le imprese a seguire criteri di sostenibilità nella messa a terra degli interventi incentivati. Questo è 'fare' sostenibilità". (Com)