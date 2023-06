2 giugno: Valastro (Cri), volontariato e solidarietà valori fondanti Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il volontariato e la solidarietà sono da sempre i nostri valori e soprattutto sono i valori, per noi e per tanti italiani, fondanti della nostra Repubblica". Lo afferma il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, durante le celebrazioni per il 2 giugno. "Vedere sfilare le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana, i Corpi Cri ausiliari delle Forze Armate, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica - aggiunge - suscita un grande orgoglio. Ma ancora di più mi preme ricordare lo sforzo che anche in queste ore, come in ogni emergenza, i volontari della Croce Rossa stanno profondendo, in prima linea, nell'aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, come sul fronte dell'accoglienza delle persone migranti", conclude. (Rin)