2 giugno: Ronzulli (FI), Repubblica figlia del voto libero degli italiani e italiane

- "Da 77 anni la data di oggi rappresenta la festa degli italiani, finalmente liberati dal cappio della dittatura e dai vincoli della monarchia. Il 2 giugno 1946, grazie al sacrificio e al coraggio dei nostri nonni, i cittadini ebbero finalmente la possibilità di scegliere. E scelsero la Repubblica, la democrazia". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, che aggiunge: "77 anni fa non conquistammo solo il diritto di determinare la forma di Stato che avremmo voluto. Il 1946 fu anche l'anno del suffragio universale, del diritto di voto per le donne, le cui prove generali si ebbero nel corso delle amministrative del 10 marzo, con le prime sei sindache elette. Oggi, celebriamo tutto questo, orgogliosamente uniti sotto il tricolore e protetti dalla grandezza della nostra Costituzione. Brindiamo alla nostra Identità, alla nostra forza di saper essere Italia e Italiani nei momenti di difficoltà. Buona Festa della Repubblica", conclude la senatrice. (Rin)