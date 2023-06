2 giugno: De Poli (Udc), valori Repubblica ci guidino verso unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I valori della Repubblica - che oggi la festa del 2 giugno richiama con forza - ci guidino alla riscoperta dello spirito di coesione nazionale che è un ‘patrimonio’ necessario per affrontare le grandi sfide. Per la nostra Italia, per chi è più in difficoltà, per le nuove generazioni. Buona festa del 2 giugno a tutti”. Lo afferma in un messaggio su Facebook il senatore e presidente nazionale dell’Udc Antonio De Poli.(Rin)