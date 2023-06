2 giugno: Sala, per portare avanti spirito repubblicano c’è sempre da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dichiararsi repubblicani e democratici è abbastanza agevole, ma per portare avanti lo spirito repubblicano e democratico c’è sempre da fare. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina in piazza Duomo in occasione della cerimonia dell’alzabandiera per la festa della Repubblica. “Europa, Repubblica italiana, Milano: sono tre istituzioni che si devono impegnare - ha proseguito Sala - e anche la nostra città nel suo piccolo deve mantenere vivo questo spirito. Non che in Europa siano tutti d’accordo sull’essere repubblicani e così profondamente democratici. È una storia infinita, per questo le parole del nostro Presidente sul 2 giugno sono sempre importanti e significative”. (Rem)