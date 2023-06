Arabia Saudita: incontro tra ministro esteri e omologo della Russia a Citta del Capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha incontrato ieri l’omologo della Federazione Russa, Sergej Lavrov, a margine dell’incontro tra i capi della diplomazia dei Paesi del gruppo dei Brics, a Città del Capo, in Sudafrica. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, durante i colloqui, i due ministri degli Esteri hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente e del conflitto in Ucraina. Bin Farhan, inoltre, ha preso parte alla riunione dei ministri degli Esteri dei Brics, nel quadro delle “misure concrete” adottate da Riad per aderire al gruppo, che ad oggi comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, ha dichiarato che “ci sono candidati solidi all’adesione ai Brics”, esprimendo il proprio sostegno “senza condizioni” alla loro candidatura e impegnandosi a “fare il possibile affinché il percorso non sia prolungato”. (Res)