Russia: vicepremier Abramchenko, export agricolo aumentato del 12 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti del complesso agroindustriale russo nel 2022 sono aumentate del 12 per cento rispetto all'anno precedente, ammontando a oltre 41,5 miliardi di dollari. E' quanto ha riferito la vicepremier russa, Viktoria Abramchenko, precisando che le esportazioni verso Paesi amici sono aumentate di un quarto rispetto all'anno precedente, a 34 miliardi di dollari. La geografia delle esportazioni agricole russe copre circa 160 Paesi, i principali mercati si trovano in Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina. La vice prima ministra, ripresa dall'agenzia di stampa "Tass", ha aggiunto che la Russia ha intensificato la cooperazione in questo ambito con partner come Egitto, Turchia, Cina e India. Di conseguenza, le esportazioni di prodotti agricoli verso Paesi amici hanno raggiunto l'82 per cento del volume totale di forniture. (Rum)