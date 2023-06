Ucraina: Sala, nessun dubbio, necessario continuare a fornire armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io non ho dubbi: credo sia necessario continuare a fornire armi all’Ucraina. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina in piazza Duomo in occasione della cerimonia dell’alzabandiera per la festa della Repubblica. “Credo che la libertà si conquisti, come è stato il caso del nostro paese, anche attraverso la lotta - ha proseguito Sala - Noi dobbiamo sostenere il popolo ucraino. Che nella mia area politica ci siano però divergenze di idee, come spesso accade, ci può stare”. (Rem)