Cina: il governo lavora a misure a sostegno del settore immobiliare per rilanciare l’economia

- La Cina sta lavorando su un nuovo pacchetto di misure a sostegno del settore immobiliare con l’obiettivo di rilanciare l’economia nazionale, che ha assistito a un brusco rallentamento nei mesi scorsi legato anche alla crisi di un comparto che pesa su quasi il 30 per cento del prodotto interno lordo. Lo rivela l’emittente statunitense “Bloomberg” citando fonti a conoscenza del dossier. Le autorità di regolamentazione del mercato, in particolare, stanno considerando l’ipotesi di ridurre gli anticipi dovuti per l’acquisto di appartamenti in quartieri non centrali delle principali città del Paese, abbassando così le commissioni delle agenzie immobiliari sulle transazioni. Un’altra ipotesi allo studio è quella di ammorbidire le restrizioni previste dal Consiglio di Stato sugli acquisti d’immobili. I piani, ancora passibili di modifiche, vengono studiati in un momento in cui l’economia cinese continua a mostrare difficoltà nella ripresa post-Covid. (segue) (Cip)