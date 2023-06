Agroalimentare: Confagricoltura alla rassegna "Vini d'abbazia" a Fossanova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura dà il patrocinio alla seconda edizione di "Vini d'Abbazia", in programma da oggi, fino a domenica 4 giugno, nel chiostro dell'abbazia cistercense di Fossanova, a Priverno, in provincia di Latina. Alla tre giorni, dedicata alla secolare produzione di vino negli antichi monasteri, sarà presente anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che parteciperà al convegno "Il vino motore di un territorio: progetti di sviluppo", sabato alle 18, all'auditorium Infermeria dei Conversi, con la conduzione del giornalista Rocco Tolfa. Tante le degustazioni e le masterclass. (Com)