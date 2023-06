Argentina: ministero Salute approva libera vendita pillola contraccettiva Levonorgestrel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell'Argentina ha approvato la vendita della pillola contraccettiva d'emergenza Levonorgestrel senza prescrizione medica. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, stabilisce la "libera vendita" dei farmaci che contengono 1,5 milligrammi del componente Levonorgestrel. In questo modo "vengono rimosse le barriere all'accesso e viene facilitata la disponibilità della Contraccezione ormonale d'emergenza (Ahe)", si legge in un comunicato del ministero. "L'Ahe ha avuto un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. È l'ultima opportunità contraccettiva per evitare una gravidanza indesiderata, che costituisce un dato importante in tutte le dimensioni della vita personale di una donna di qualsiasi età", ha spiegato il ministero. (Bua)