Affitti brevi: Sala, proposta di legge con il minimo di due notti è tiepida

- La proposta di legge di cui si sa oggi a giudizio mio e della maggior parte dei sindaci è un po’ tiepida, nel senso che è un attimo fare due notti di b&b come tetto minimo. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina in piazza Duomo in occasione della cerimonia dell’alzabandiera per la festa della Repubblica. “Martedì c’è un incontro, a cui parteciperò io oppure l’assessore Maran, con la ministra Santanchè, per cui bene che se ne discuterà. Poi a valle di questo incontro decideremo che cosa fare anche a Milano”, ha proseguito Sala. (Rem)