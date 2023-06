Argentina-Bolivia: presidenti Fernandez e Arce inaugurano elettrodotto Juana Azurduy de Padilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elettrodotto rientra nel quadro del protocollo d'intesa per lo scambio di energia elettrica tra Argentina e Bolivia, firmato il 27 agosto 2014, che pone le basi per lo scambio di energia elettrica tra i due Paesi nell'ambito dell'integrazione energetica regionale. Nel 2018 la Bolivia ha annunciato investimenti per espandere la Termoeléctrica del Sur, situata a Tarija (Bolivia), che consentirebbe l'esportazione di elettricità a nord di Salta e Jujuy (Argentina), da 100 a 200 megawatt in una prima fase. "Con questo obiettivo", spiega il comunicato, "è stato realizzato un elettrodotto da 132 chilowattora e 110 chilometri di lunghezza che ha due sottostazioni: una nella città di Yaguacua, nel sud della Bolivia, e un'altra nella città di Tartagal, Salta, in Argentina". (Abu)