Milano: Sala, spero che si trovi presto nuovo sponsor per aiuola in piazza Duomo

- "Spero che si trovi presto un nuovo sponsor per l’aiuola in piazza Duomo, avevo difeso questa scelta anni fa, forse abbiamo individuato una soluzione". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina in piazza Duomo in occasione della cerimonia dell’alzabandiera per la festa della Repubblica. “Ovviamente le cose pubbliche funzionano attraverso gare e quindi è ancora tutto in corso - ha proseguito Sala - però credo nel complesso che sia arrivato il momento di dare un cambiamento d’immagine a piazza Duomo”. (Rem)