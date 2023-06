Mobilità: Sala, prima di allargare parco monopattini ci vorrà del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di immaginare un allargamento del parco monopattini condivisi ci vorrà del tempo e ci vorrà dagli utenti la dimostrazione che si usino in maniera diversa. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina in piazza Duomo in occasione della cerimonia dell’alzabandiera per la festa della Repubblica. “Vanno bene tutti gli studi del mondo - ha proseguito Sala - ma anche secondo la mia banale osservazione ci sono ancora troppi monopattini sui marciapiedi e troppi monopattini con due persone.” Il sindaco ha poi aggiunto che “al momento mi sento di escludere un allargamento del parco veicoli, pur sapendo che possono essere un buon sistema di mobilità che non inquina, ma bisogna fare un salto comportamentale per immaginare che il comune li possa diffondere. Tanti chiedono addirittura di eliminare quelli pubblici ma sarebbe in contraddizione con quello che accade nelle città e a ogni modo ci sarebbero in circolazione quelli privati”. (Rem)