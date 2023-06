2 Giugno: Stefania Craxi (FI), preservare mosaico valoriale della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica "è un patrimonio di idee e valori che si sostanziano nel nostro essere cittadini democratici. Il 2 giugno del 1946, un popolo sconfitto e umiliato prese in mano il proprio destino, facendosi artefice della ricostruzione morale e materiale del Paese, e le forze politiche, pur mosse da sensibilità e obiettivi diversi, seppero accantonare gli schematismi ideologici per rinsaldare gli argini della libertà. A tutti noi, e alle generazioni future, spetta il compito di preservare quel mosaico valoriale, esposto ai condizionamenti della complessità contemporanea. Viva la Repubblica". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. (Com)