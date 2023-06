2 giugno: Romani, Lombardia è stata il propulsore dello sviluppo economico, sociale e civile dell’Italia repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “Sono passati 77 anni da quel 2 giugno 1946 che segno’ l’avvento della Repubblica e il compimento delle istituzioni democratiche nel nostro Paese, un periodo in cui la nostra Regione è stata il propulsore dello sviluppo economico, sociale e civile dell’Italia repubblicana, sapendo interpretare i bisogni, liberare le energie e accompagnare l’impetuosa vitalità di una società capace di tagliare traguardi in ogni campo. Ma la Lombardia non sarebbe la prima regione d’Italia se non avesse potuto disporre di elementi costitutivi di prim’ordine come i suoi cittadini, che sanno sempre mettere al centro laboriosità, saper fare, spirito di intrapresa, pragmatismo e solidarietà". Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, nel suo intervento che ha aperto questa mattina a Monza in Villa Reale le celebrazioni per la festa del 2 giugno. "I lombardi - ha proseguito - sono aperti al mondo, magari asciutti nelle parole, ma accoglienti nei fatti. Una società che in questi anni ha trasmesso i suoi modi e i suoi valori a milioni di persone giunte dal resto d’Italia o dal mondo intero. Oggi pertanto in questa giornata di festa è innanzitutto ai nostri cittadini che dobbiamo dire grazie!”. (segue) (Com)