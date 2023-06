2 giugno: Romani, Lombardia è stata il propulsore dello sviluppo economico, sociale e civile dell’Italia repubblicana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo consapevoli - ha aggiunto Romani - che non mancano però anche alcuni segnali di preoccupante decadenza in molti ambiti della società -ha aggiunto il Presidente Romani-. Credo pertanto che mai come ora, in questa fase della nostra storia repubblicana, ci sia bisogno che le menti migliori si facciano avanti, sappiano mettersi a disposizione. La nuova rinascita italiana non può che passare da qui, da una rinnovata partecipazione alla vita pubblica, da un rinnovato impegno per la collettività, da un rinnovato sacrificio per la costruzione di qualcosa di più grande”. In questa giornata un pensiero particolare il Presidente Federico Romani lo ha rivolto a coloro che hanno contribuito a difendere la nostra Repubblica e i nostri valori, a cominciare dalle forze dell’ordine e dai nostri soldati impegnati in missioni di pace e sicurezza in tutto il mondo, che ogni giorno rischiano la propria vita per proteggere il nostro Paese. “La democrazia e la libertà non sono mai acquisite definitivamente. Richiedono impegno costante e una partecipazione attiva da parte di ciascuno di noi -ha concluso il presidente del consiglio regionale -. Contribuiamo allora insieme a tenere viva la nostra società e a favorire il contributo di tutti, sale e ricchezza di ogni istituzione democratica viva e sana”. (Com)