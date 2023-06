2 giugno: il messaggio di auguri del segretario di Stato Usa Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Italia condividono "un'amicizia profonda e duratura", radicata nei comuni obiettivi della pace, della prosperità e del rispetto per i diritti umani nel mondo. Lo si legge nel messaggio del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della Festa della Repubblica, che celebra - scrive - "uno storico referendum che ha aperto una nuova era di democrazia e libertà in Italia". "Siamo grati per gli sforzi dell'Italia a sostegno dei valori transatlantici ed europei, incluso il forte appoggio all'Ucraina a fronte dell'aggressione russa. Apprezziamo anche il ruolo cruciale dell'Italia nel rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo e oltre, come alleato e partner della Nato", afferma Blinken. (Was)