Ucraina: Rampelli (Fd'I), voto Pd su armi insopportabile equivoco su cui Russia specula

- "Sul voto di ieri del PD in Parlamento europeo si sente ancora il rumore delle unghie sullo specchio. Dall'Europa c'è stata un'indicazione netta importante a sostegno dell'Ucraina. Eventuali dissensi, come quelli in seno al Pd rappresentano insopportabili equivoci su cui gli aggressori russi ricamano. Ritengo che le persone siano libere di esprimere il dissenso ma all'interno dei partiti, altrimenti le istituzioni diventano ingovernabili". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, che intervenendo a Omnibus su La7 ha aggiunto: " Esiste una sola guerra all'interno dei confini dell'Ucraina, e la subiscono i civili, donne, bambini, anziani, persone innocenti. Ogni giorno convivono con i missili e i droni. Il popolo russo, invece, la vede in televisione. Un contesto drammatico che nessuno deve sottovalutare. Se l'Europa si è schierata con l'Ucraina contro la tirannia, penso che questo compito lo debba svolgere fino in fondo", conclude.(Rin)