2 giugno: ambasciatrice in Francia D'Alessandro, referendum ha segnato inizio cammino verso nuova Italia

- Il referendum del 2 giugno 1946, con il quale gli italiani hanno scelto la Repubblica, " ha segnato l'inizio del nostro cammino verso una nuova Italia, i cui valori fondanti – democrazia, libertà, giustizia e lavoro – sono stati posti dai nostri padri fondatori al centro della nostra Costituzione, in vigore ormai da 75 anni". È quanto affermato dall'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, in un videomessaggio pubblicato in occasione della Festa della Repubblica. "Con questa scelta, l'Italia ha abbracciato con convinzione anche gli ideali delle Nazioni Unite, della solidarietà atlantica ed europea, impegnandosi in contesti multilaterali come fattore di stabilità, pace e mediazione", ha affermato l'ambasciatrice. D'Alessandro ha poi ricordato "l'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa" che mette "in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, e causa terribili sofferenze al popolo ucraino, con conseguenze drammatiche per il mondo intero". (segue) (Frp)