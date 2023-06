2 giugno: ambasciatrice in Francia D'Alessandro, referendum ha segnato inizio cammino verso nuova Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è a fianco al popolo ucraino in questa battaglia a difesa della libertà – ha continuato l'ambasciatrice - non solo perché è giusto farlo, ma anche perché stare con l'Ucraina significa proteggere quegli ideali di sicurezza e democrazia che perseguiamo con fermezza da oltre settant'anni". D'Alessandro ha poi ricordato quanto sia "sempre più forte e dinamica" la comunità italiana in Francia che conta ormai "quasi mezzo milione di residenti". "Oggi, insieme a voi, e agli ancor più numerosi amici francesi di origine italiana, celebriamo anche la nostra identità, l'essere italiani e italo-francesi, la storia, la cultura, i valori e le tradizioni che ci uniscono come italiane e italiani e quelli che ci legano alla Francia", ha dichiarato l'ambasciatrice rivolgendosi ai suoi connazionali. "A tutte e tutti voi desidero estendere la mia più sentita riconoscenza per il grande contributo che con il vostro impegno, in ogni ambito, fornite allo sviluppo e alla prosperità del Paese che ci ospita, e al rafforzamento delle relazioni intense e profonde che Francia e Italia intrattengono fra loro. Fin dal mio arrivo a Parigi, lo scorso ottobre, ho avuto modo di constatare di persona, ovunque, in ogni occasione, il rispetto, la considerazione e l'apprezzamento per il vostro lavoro, che alimenta l'immagine e la reputazione del nostro Paese e di cui sono profondamente orgogliosa", ha continuato al titolare della sede diplomatica di Parigi. "Viva l'Italia! Viva la Francia! Viva l'Europa!", ha poi concluso l'ambasciatrice. (Frp)