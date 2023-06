Libia: raid aerei a Zawiya, premier Dabaiba indica fasi e obiettivi dell’operazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Droni d’attacco appartenenti al Governo di unità nazionale (Gun) della Libia avevano bombardato, nella notte tra il 30 e il 31 maggio alcuni siti nelle vicinanze della città di Zawiya e nella regione di Al Ajaylat, a ovest della capitale libica, Tripoli. Secondo il quotidiano "Al Araby al Jadeed", che citava testimoni oculari, gli attacchi aerei avevano preso di mira dei magazzini nei pressi di Al Maya, un porto a sud di Zawiya già colpito da almeno altri due raid nei giorni scorsi, e nella zona Al Ajaylat, anch’essa già bersagliata in precedenza e che si trova a ovest della quarta città più popolosa del paese. Questi sviluppi, inoltre, si sono verificati dopo la riapertura della raffineria di Zawiya, chiusa da alcuni gruppi armati in una probabile rappresaglia per i raid aerei, e dopo l’endorsement del Consiglio presidenziale libico - organo tripartito che in teoria detiene la carica di comandante in capo delle Forze armate, alle “operazione di sicurezza” contro “i trafficanti di droga, gli scafisti dei migranti e i contrabbandieri di carburante” lanciata dal ministero della Difesa del Gun. (segue) (Lit)