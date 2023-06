Libia: raid aerei a Zawiya, premier Dabaiba indica fasi e obiettivi dell’operazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, la sera di lunedì 29 maggio il dicastero guidato “ad interim” dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba aveva dichiarato conclusa la “prima fase” dell’operazione, con un bilancio di sette imbarcazioni utilizzate nel traffico di esseri umani dalla Libia verso l'Italia distrutte; sei magazzini di droga, armi e attrezzature utilizzate da bande criminali colpiti; nove cisterne usate per contrabbandare carburante all'estero messe fuori uso. Lo stesso ministero aveva avvertito che sarebbe stata lanciata una “seconda operazione” militare. L'opposizione al premier Dabaiba accusa il capo del governo "ad interim" di utilizzare i droni d'attacco per scopi politici e che l'operazione contro i trafficanti sarebbe dunque solo un pretesto per estere il suo potere. (Lit)