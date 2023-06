Regno Unito: leader laborista promette di tagliare rimborsi prestiti studenteschi per laureati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista Keir Starmer ha dichiarato che taglierà i rimborsi mensili dei prestiti studenteschi per i laureati. Scrivendo per il quotidiano "The Times", Bridget Phillipson, la segretaria ombra all'Istruzione, ha promesso che il Labour avrebbe riformato il sistema delle tasse universitarie senza aumentare la spesa pubblica. Un futuro governo laborista "potrebbe ridurre i rimborsi mensili per ogni singolo laureato senza aggiungere un centesimo ai prestiti del governo o alla tassazione generale", ha specificato Phillipson. L'Impegno di ridurre le tasse universitarie era apparso negli ultimi due manifesti elettorali generali del partito e nella campagna di successo per la leadership del 2020 di Starmer. (Rel)