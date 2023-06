Croazia: premier Plenkovic, Zelensky grazie a sua leadership ha avuto sostegno dell'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha contribuito con la sua leadership al sostegno dell'Occidente all'Ucraina. Lo ha affermato il premier croato Andrej Plenkovic al vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina", secondo cui Plenkovic dopo aver incontrato brevemente il presidente ucraino ha "elogiato" la sua decisione strategica di rimanere a Kiev all'inizio dell'invasione russa, così come "la sua comunicazione e l'uso intelligente delle tecnologie digitali" per comunicare con i concittadini e la comunità internazionale. "Il presidente ucraino in questo modo ha contribuito a mantenere la forte unità della comunità internazionale a sostegno dell'Ucraina", ha sottolineato il primo ministro di Zagabria. (Seb)