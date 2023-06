2 giugno: Rocca, necessario oggi ritrovare forte senso di coesione e solidarietà nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ed è ancora un faro di luce viva nei momenti più bui del nostro Paese. Ci ricorda chi siamo e da dove veniamo: "La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà". Queste parole di Don Luigi Sturzo oggi, 2 giugno 2023, Festa della Repubblica, sono più vive e attuali che mai. Lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. "Settantasette anni fa l'Italia scelse la libertà e la democrazia, valori che sono alla base della Carta costituzionale. Gli italiani, e per la prima volta le italiane, furono chiamati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica e, contestualmente, per eleggere i deputati dell'Assemblea costituente", prosegue. (segue) (Com)