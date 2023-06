2 giugno: Rocca, necessario oggi ritrovare forte senso di coesione e solidarietà nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La società italiana - prosegue ancora Rocca - viveva l'esperienza di libere elezioni a suffragio universale maschile e femminile, pur permanendo al suo interno profonde e laceranti divisioni sulla questione istituzionale. La classe politica, tuttavia, seppe anteporre il bene collettivo del Paese alle legittime differenze ideologiche, culturali e politiche. Fu così che tutti i partiti diedero vita ad un armonico bilanciamento di poteri che trovò nei 139 articoli della Costituzione la più alta consacrazione di valori, princìpi e idee. Il senso profondo della nostra Storia sia l'occasione oggi per ricercare un forte sentimento di solidarietà nazionale, anche in questi tempi in cui sembra faticoso raggiungerla. Soltanto così, uniti nel comune amore per l'Italia, potremo affrontare e superare le tante sfide che abbiamo di fronte". (segue) (Com)