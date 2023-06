2 giugno: Rocca, necessario oggi ritrovare forte senso di coesione e solidarietà nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio pensiero, in questo 2 giugno, va alle popolazioni emiliano-romagnole colpite duramente dall'alluvione, alle Forze Armate che ovunque portano in alto il Tricolore e alle tante donne e ai tanti uomini del volontariato e del Terzo Settore che, ovunque, dedicano gran parte della loro esistenza a lenire le ferite e le fragilità. Ma anche a tutti quei cittadini che credono in questi valori e che, ogni giorno, onorano l'Italia. Non dimentichiamo mai, oggi e sempre, l'orgoglio e la responsabilità di essere italiani. Buon 2 giugno a tutti", conclude Rocca. (Com)