Romania: il governo adotta ordinanza sui incrementi salariali nel settore dell'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha adottato l'ordinanza che stabilisce incrementi salariali nell'istruzione per il personale docente e per quello non docente. "L'atto normativo copre le sollecitazioni pubbliche degli insegnanti", ha detto il ministro dell'Istruzione, Ligia Deca, precisando che gli incrementi salariali rappresentano una misura a effetto immediato, a partire da giugno, mentre quelli previsti nella legge sulla retribuzione saranno implementati gradualmente. Il ministro del Lavoro, Marius Budai, ha precisato che continueranno i negoziati con i sindacati per l'elaborazione della nuova griglia salariale. Nonostante tutto, i sindacati dell'istruzione hanno annunciato che lo sciopero generale proseguirà anche martedì, dopo il ponte della Giornata internazionale dell'infanzia e della Pentecoste ortodossa. (Rob)