Riforme: Rosato (Iv), mai favorevoli ad elezione diretta Presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna lavorare per una maggiore stabilità non toccando il ruolo del Presidente della Repubblica che è una garanzia per gli italiani. E quindi noi non saremo mai favorevoli all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e a depotenziare i suoi poteri più importanti e significativi di rappresentanza dell'unità nazionale". Lo ha detto Ettore Rosato, esponente di Italia viva, intervenendo d Agorà, su Rai3. "Altro invece è garantire maggiore stabilità: negli ultimi venti anni si sono succeduti tantissimi presidenti del Consiglio nel nostro paese, Francia e Germania ne hanno avuti tre o quattro e il loro Pil è aumentato del 20 per cento il nostro di qualche punto. La stabilità produce maggiore economia", ha concluso. (Rin)