© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società per investimenti Ppf ha aumentato al 15,04 per cento la propria quota nel gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1. Dopo Media for Europe (Mfe) con circa il 30 per cento, Ppf è il secondo azionista dell'azienda con sede a Unterfoehring. (Geb)