Serbia: governo firma memorandum d'intesa con Amazon su sviluppo tecnologie cloud

- Il governo della Serbia e la società statunitense Amazon hanno firmato un memorandum d'intesa per dare vita a una cooperazione nel campo dell'innovazione e dello sviluppo economico basata sullo sviluppo e l'uso delle tecnologie di cloud computing. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui la firma è avvenuta presso il Data Center statale di Kragujevac tra il ministro dell'Informazione e delle telecomunicazioni serbo, Mihailo Jovanovic, e il direttore generale di Amazon per l'Europa, Cameron Brooks. "Lavoreremo insieme sull'educazione e lo sviluppo delle competenze digitali tra i giovani al fine di sviluppare imprese basate su cloud e migliorare ulteriormente il settore delle tecnologie in Serbia", ha detto Jovanovic il quale ha sottolineato che l'accordo porterà anche a benefici "nell'istruzione, nella formazione e nei programmi certificati per il settore pubblico e privato". (segue) (Seb)