Serbia: governo firma memorandum d'intesa con Amazon su sviluppo tecnologie cloud (2)

- Il primo ministro della Serbia Ana Brnabic, presente alla firma, ha affermato da parte sua che la cooperazione con aziende come la Amazon "significa che saremo molto migliori e più pronti ad accogliere le cose che vengono offerte ai cittadini di tutto il mondo in termini di innovazione". "In questo modo costruiremo la nostra competitività come destinazione di tecnologie avanzate e influenzeremo la crescita economica e lo sviluppo del Paese", ha aggiunto la premier di Belgrado. (Seb)