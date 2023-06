© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Niente che si chiami pace può essere scambiata per invasione. C’è una nazione aggredita e una nazione che aggredisce: lavoriamo per la pace ma non si può non partire dal presupposto che quella pace non si può costruire senza il consenso di chi è stato aggredito”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. (Rin)