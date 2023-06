Romania-Regno Unito: Re Carlo III sarà ricevuto oggi a Palazzo Cotroceni a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis riceverà oggi il Re Carlo III a Palazzo Cotroceni. Secondo l'agenda del capo dello Stato, dopo la cerimonia di arrivo è previsto un colloquio a due e poi un incontro con le autorità statali, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico. L'ambasciatore britannico a Bucarest, Andrew Noble, ha dichiarato la settimana scorsa che la visita di Re Carlo III in Romania è di natura privata, aggiungendo che il monarca avrebbe incontrato il presidente Klaus Iohannis come gesto di cortesia. "Sono passati 25 anni da quando il nostro re ha visitato la Romania per la prima volta, nel 1998, e sarà la prima volta che un monarca britannico visiterà la Romania, ma questa volta sarà una visita privata", ha detto Noble.(Rob)