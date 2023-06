Brics: i ministri degli Esteri ribadiscono impegno a rafforzare il multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del gruppo Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – ribadiscono il loro impegno a “rafforzare il multilateralismo” e a “rispettare il diritto internazionale”, esprimendo “preoccupazione per l’uso di misure unilaterali coercitive”, tra cui le sanzioni, che sono “incompatibili con i principi della Carta delle Nazioni Unite e producono effetti negativi sul mondo in via di sviluppo”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta diramata al termine dei lavori di ieri a Città del Capo, in Sudafrica. I capi delle diplomazie dei Brics hanno anche reiterato l’impegno a rilanciare e migliorare la governance globale attraverso un sistema multilaterale “più agile, efficiente, efficace, rappresentativo e trasparente”. A questo proposito, vengono raccomandate nuove discussioni sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sulla rivitalizzazione dell’Assemblea generale e sul rafforzamento del Consiglio economico e sociale. Occorre, si legge, “incrementare la rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo, in modo che si possa adeguatamente rispondere alle sfide globali”. Cina e Russia, in tale ottica, sostengono l’aspirazione di Brasile, India e Sudafrica a rivestire un ruolo più importante all’interno dell’Onu. (segue) (Res)