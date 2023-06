Brics: i ministri degli Esteri ribadiscono impegno a rafforzare il multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla situazione economica globale, i ministri “hanno riconosciuto l’impatto” su di essa di “approcci unilaterali che violano il diritto internazionale” e “hanno osservato come la situazione sia ulteriormente complicata da misure economiche coercitive come sanzioni, boicottaggi, embarghi e blocchi”. Viene incentivata anche la “necessaria” riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), vista come cuore pulsante di un “sistema commerciale multilaterale libero, aperto, trasparente, giusto, predicibile, inclusivo e non discriminatorio”, e vengono condannate le misure unilaterali protezioniste “con il pretesto delle preoccupazioni ambientali”. I ministri sottolineano “l’importanza d’incoraggiare l’uso di valute locali nel commercio internazionali e nelle transazioni finanziarie tra i Paesi Brics e con i rispettivi partner commerciali”. (segue) (Res)