Brics: i ministri degli Esteri ribadiscono impegno a rafforzare il multilateralismo (3)

- Rispetto all’Ucraina, le parti rinviano alle rispettive “posizioni nazionali” ed esprimono apprezzamento per le proposte di mediazione e di buoni uffici tese a raggiungere una risoluzione pacifica del conflitto attraverso il dialogo e la diplomazia. Viene accolta con favore la riammissione della Siria nella Lega araba ed è espressa preoccupazione per le violenze in corso in Sudan: i partecipanti chiedono l’immediata cessazione delle ostilità e l’accesso della popolazione all’assistenza umanitaria. Sono ben accolte le iniziative diplomatiche di Unione africana, Autorità intergovernativa per lo sviluppo, Lega araba e Nazioni Unite. Nella dichiarazione congiunta trova spazio anche la “ferma condanna” per il terrorismo in tutte le sue forme e l’invito a rafforzare il sistema internazionale di controllo degli armamenti e di non proliferazione del nucleare. (Res)