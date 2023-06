Francia: commissione d'inchiesta, partito di Le Pen legato per anni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rassemblement National di Marine Le Pen è stato per anni una "cinghia di trasmissione" tra la Francia e La Russia. È quanto emerge da un rapporto redatto da una commissione parlamentare di inchiesta istituita dal Parlamento francese. "Il Rassemblement National presente una singolarità per la sua prossimità ideologica con il regime russo e per i legami finanziari che saranno oggetto di una analisi dettagliata", ha affermato la deputata di Renaissance, Constance Le Grip, che ha partecipato alla stesura della relazione. Le Pen ha reagito definendo il rapporto "disonesto" e "politicizzato". La commissione di inchiesta era stata voluta proprio dal Rassemblement National per rispondere alle tante accuse sui suoi contatti con Mosca. (Frp)