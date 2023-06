Nettuno: cancello esce da guida e schiaccia bambino di 8 anni, grave ma non in pericolo vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia sfiorata a Nettuno, in via Gorizia. Un bambino di 8 anni è rimasto schiacciato da un cancello scorrevole che è uscito dalla guida mentre il piccolo tentava di aprirlo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel comune alle porte di Roma. Immediati i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Anzio e i carabinieri della locale stazione. Il bimbo è stato prima portato agli ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno per poi essere trasferito al Bambino Gesù di Roma con un forte trauma cranico ed ematomi, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il cancello è stato posto sotto sequestro. (Rer)