Fisco: Meloni, sbagliato fare caccia al gettito invece di lotta a evasione

- In materia fiscale “io ho detto che lo Stato invece di fare lotta all’evasione fiscale fa caccia al gettito, cioè si quota all'inizio dell'anno quanto si prevede di fare con la lotta all'evasione fiscale, dopo di che si devono fare quegli importi a tutti i costi perché altrimenti non si hanno i soldi per coprire i provvedimenti. E si fanno cose bizzarre, più simili alla caccia al gettito che alla lotta all’evasione, e questo secondo me non è giusto”. Lo ha rimarcato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. (Rin)