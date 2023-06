Serbia: presidente Vucic al telefono con Erdogan, focus su ultimi eventi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha parlato oggi al telefono con l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, congratulandosi con lui per la vittoria elettorale e augurandogli di guidare con successo il Paese sulla strada dello sviluppo anche in questo mandato. Lo riporta un comunicato della presidenza serba, secondo cui Vucic ha nell'occasione informato Erdogan sugli eventi succedutisi negli ultimi giorni in Kosovo e ha chiesto al capo di Stato turco di usare la reputazione e l'influenza del suo Paese per mantenere la pace e la stabilità nella regione. Il presidente serbo ha quindi sottolineato che la Turchia è un partner estremamente importante per il Paese balcanico, non solo a livello bilaterale, ma anche sulla scena politica internazionale e ha invitato Erdogan a visitare la Serbia.(Seb)