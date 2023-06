© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione degli Stati Uniti alle recenti tensioni in Kosovo non è stata eccessiva. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le parti coinvolte devono fare tutto il necessario per appianare le tensioni: gli attacchi contro la Kfor sono inaccettabili, e li condanniamo fermamente”, ha detto. (Was)