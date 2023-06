Serbia-Kosovo: Borrell, mi aspetto incontro con Vucic, violenza non è strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, potrebbe avere un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso del vertice della comunità politica europea in corso a Castel Mimi, in Moldova. A dirlo lo stesso Borrell al suo arrivo al summit. "Mi aspetto di avere un incontro con il presidente Vucic dopo che ieri ho incontrato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. Dobbiamo insistere sul fatto che la violenza non è la strada giusta", ha detto. "La violenza deve essere condannata e gli autori di questa violenza devono essere chiamati a risponderne. Dobbiamo cercare di evitare ogni tipo di escalation e di coordinare i prossimi passi nella regione", ha poi ribadito Borrell. (Beb)