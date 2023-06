Brasile: Lula nomina il suo avvocato come giudice della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha confermato che nominerà il suo avvocato personale, Cristiano Zanin, per ricoprire la carica di giudice della Corte suprema federale (Stf). "Penso che tutti si aspettassero che nominassi Zanin. Non solo per il suo ruolo nella mia difesa, ma semplicemente perché penso che Zanin diventerà un grande giudice della Corte Suprema del Paese", ha detto Lula a margine dell'incontro bilaterale con il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, oggi a Brasilia. "Conosco le qualità di avvocato, di capofamiglia e conosco la storia di Zanin", ha aggiunto Lula. L'avvocato sarà nominato dal presidente per assumere il posto che apparteneva al giudice Ricardo Lewandowski, andato in pensione ad aprile di quest'anno. Zanin è stato l'avvocato incaricato di difendere il presidente Lula nei suoi processi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato. La sua performance ha portato all'annullamento delle condanne di Lula da parte della Corte suprema federale (Stf), rendendo possibile la sua candidatura alla presidenza. (Brb)