Brasile-Finlandia: firmato accordo su servizi aerei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha anche citato partenariati nel settore dei biocarburanti e della lotta al cambiamento climatico. "Sono certo che la delegazione d'affari che accompagna il presidente Niinisto troverà eccellenti opportunità commerciali e di investimento in Brasile", ha affermato. "Nel 2022, abbiamo raggiunto uno scambio commerciale di 1,8 miliardi di dollari. È possibile andare molto oltre", ha aggiunto il presidente. Nel contesto della visita è stato firmato l'Accordo sui servizi aerei tra Brasile e Finlandia, che stabilisce un moderno quadro giuridico per promuovere una maggiore connettività tra i due paesi attraverso il trasporto di passeggeri e merci. Il presidente finlandese sarà domani a San Paolo per alcuni incontri sul tema della cooperazione economica. (Brb)